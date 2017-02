Chem-Cats punkten erneut im Abstiegskampf

erschienen am 26.02.2017



Chemnitz. Der Basketball-Bundesligist Chem-Cats aus Chemnitz hat erneut im Abstiegskampf gepunktet. Am viertletzten Spieltag der Hauptrunde siegten die "Katzen" in eigener Halle gegen Tabellenschlusslicht Rotenburg 81:73 (35:33). Chemnitz erarbeitete sich zunächst einen Vorsprung, der aber vor der Pause wie Schnee in der Frühlingssonne schmolz. Für die Gäste war es die letzte theoretische Chance, dem Abstieg noch zu entgegen. Darum bissen sie sich bis fast zum Ende an den Chem-Cats fest. Aber die Gastgeberinnen hielten den Punktevorteil und brachten den Erfolg über die Runden. Beste Werferin war Merritt Hempe mit 29 Zählern. (jz)