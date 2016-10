Chemnitzer Asse präsentieren sich stark

Bei den Deutschen Gewichtheber-Meisterschaften in Plauen feierte Kathleen Schöppe ein Jubiläum. Ihr Vereinsgefährte Max Lang stand gleichfalls im Fokus.

Von Martina Martin

erschienen am 31.10.2016



Plauen. Er gehört aktuell zu den Ausnahmehebern in Deutschland - und das nicht nur wegen seiner Topleistungen. Max Lang ist auch wegen seines Auftretens ein Sympathieträger, schlägt beispielsweise nie eine Fanwunsch nach einem Autogramm, einem Gespräch oder einem Foto aus. Längst haben sich Talente ihn als Vorbild auserkoren, wobei einige gleich noch während der Meisterschaften über Facebook stolz eine gemeinsame Aufnahme präsentierten. Mit einer besonderen Geste sammelte der Chemnitzer auch nach seiner Entscheidung weitere Pluspunkte. Als sein Sieg in der Klasse bis 77 Kilogramm feststand, ging er nochmals auf die Bühne und bedankte sich mit Handschlag bei allen Scheibensteckern persönlich.

"Das gehört für mich dazu. Ich habe das ja früher auch oft gemacht. Aber ehrlich gesagt, ich habe das Stecken gehasst. Und man bekommt meist nur den Spott, wenn mal was nicht richtig ist. Aber über ein Dankeschön freut man sich sehr", begründete Max Lang später. Er selbst wirkte zudem nach seinen Auftritten sichtlich zufrieden. Auch wenn er einer der deutschen Spitzenakteuren ist, diesem Titel ging ein spannendes Duell mit dem Berliner Robert Joachim voraus. Es war nach 2014 sein zweiter bei den Männern. Im Vorjahr hatte er das Duell gegen seinen Nationalmannschaftsgefährten Nico Müller, der sich im weiteren Saisonverlauf dann für Olympia qualifizierte, knapp verloren, weil er in den entscheidenden Momenten nicht ganz die erhofften Lasten zur Hochstrecke brachte.

Am Sonnabend in Plauen musste er für den anvisierten Erfolg ebenfalls an sein aktuelles Limit gehen. Doch das lag vor allem daran, dass er sich nicht wie gewohnt vorbereiten konnte. Denn hinter dem Mitglied der Bundeswehrsportfördergruppe lag ein vierwöchiger Übungsleiter-Lehrgang mit zwar vielfältigen sportlichen Aktivitäten, aber bedeutend weniger speziellen Einheiten an der Hantel. "Auf keinen Fall waren diese Lasten so vorbereitet. Aber im Wettkampfmodus konnte ich auch auf meine Reserven bauen, habe alles rausgeholt", freute sich der 23-Jährige, nachdem er diese Herausforderung ohne einen Fehlversuch gemeistert hatte. Obwohl seine Resultate (Zweikampf: 318 kg; Reißen: 141; Stoßen: 177) eben wegen der aktuellen Bedingungen ein Stück weg von den persönlichen Rekorden sind, schaffte er in der Relativwertung aller Starter mit 167,0 Punkten immerhin das zweitbeste Ergebnis hinter dem Berliner Michael Müller (167,8). Ein weiterer Beweis, dass er hierzulande zu den Ausnahmeathleten gehört.

Nach zwei Wochen "Normalität" folgt für Max Lang dann ein weiterer Lehrgang über acht Wochen, der die Trainerausbildung zur B-Lizenz beinhaltet. "Es passt jetzt nach Olympia einfach, so viel Zeit hat man sonst dafür nicht. Und es bringt mir viel, auch mehr über Sporttheorie, Ernährung oder andere Dinge zu erfahren, die ich dann wieder für mich nutzen kann", wertete Max Lang und gewann der Abwechslung positive Aspekte ab. Ab Januar beginnt dann wieder das spezielle Training und damit die langfristige Vorbereitung auf den ersten Höhepunkt nach Rio, die Europameisterschaft.

Bei diesen kontinentalen Titelkämpfen startete Kathleen Schöppe, seine Vereinsgefährtin beim Chemnitzer AC, insgesamt sechsmal. Dabei konnte sie zwei Bronzemedaillen (2006; 2008) im Stoßen als die wertvollsten Resultate verbuchen. 2014 hatte sie ihre leistungssportliche Laufbahn beendet, blieb aber als Übungsleiterin und Betreuerin der Bundesligamannschaft dem Eisen treu. Für die eigene Fitness hält sie sich seither auch an den Hanteln weiter fit. Inzwischen trainiert die Verwaltungsfachangestellte erneut bis zu fünfmal pro Woche in einer Crossfitbox. Denn sie visiert nunmehr ein neues Ziel an: die World Games der Masters, die 2017 in Neuseeland stattfinden.

Die Meisterschaften bildeten da für sie einen willkommenen Leistungstest. Und diesen meisterte die 33-Jährige mit Bravour, wies mit sechs gültigen Auftritten (+75 kg) alle weitaus jüngeren Konkurrentinnen in die Schranken. Mit einer Zweikampfleistung von 204 kg (88; 116) gewann sie nicht nur Gold, sondern rangierte in der Relativwertung sogar auf Platz drei. "Ich wusste vorher nicht, wo ich stehe. Aber es lief super, alles passte, was will ich mehr", resümierte die Chemnitzerin nach ihrem Comeback gut gelaunt. Dabei holte seit 2003 ihren zehnten Meistertitel bei den Damen. Zur Feier des seltenen Jubiläums schenkten ihr die Eltern eine speziell angefertigte Riesentorte, die sie dann auch mit vielen Wegbegleitern teilte.