Chemnitzer FC: Trainerentscheidung fällt diese Woche

erschienen am 16.05.2017



Chemnitz. Ende dieser Woche will der Fußball-Drittligist Chemnitzer FC bekannt geben, wer die Profi-Mannschaft in der kommenden Saison trainiert. Das hat der neue CFC-Sport-Vorstand Steffen Ziffert bei seiner Vorstellung am Dienstagvormittag angekündigt. Es stünden noch entscheidende Gespräche aus, die er in den kommenden Tagen führen werde, so Ziffert.

Der 52-Jährige hatte zuletzt als Sportdirektor bei Erzgebirge Aue gearbeitet, im Sommer 2016 hatte sich die Erzgebirger aber von ihm getrennt. Nun folgt das Engagement beim in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Chemnitzer FC. Ziffert hat von 1987 bis 1992 beim FCK beziehungsweise CFC gespielt. "Der Verein liegt mir am Herzen. Ich will anpacken", sagte er bei seiner Vorstellung am Mittwoch. (lumm)