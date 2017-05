Chemnitzer FC: Ziffert in Vorstand berufen

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 10.05.2017



Chemnitz. Steffen Ziffert ist in den Vorstand des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC berufen worden. Das bestätigte der 52-Jährige am Mittwochmittag gegenüber der "Freien Presse". Der ehemalige Profi der Himmelblauen soll sich um die sportliche Ausrichtung kümmern. "Der Verein ist auf mich zugekommen und ich habe die Anfrage angenommen", sagte er.

Ziffert war im vergangenen Jahr bei Zweitligist Erzgebirge Aue freigestellt worden. Im April dieses Jahres hatten sich der einstige Sportdirektor und der Verein auf einen Vergleich vor dem Arbeitsgericht geeinigt. In seiner aktiven Karriere hatte der Verteidiger fünf Jahre für den FC Karl-Marx-Stadt bzw. den Chemnitzer FC gespielt.