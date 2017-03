Chemnitzer FC besiegt Fortuna Köln

erschienen am 03.03.2017



Chemnitz. Der Chemnitzer FC hat sein Heimspiel am Freitagabend klar gewonnen. Die Himmelblauen besiegten die Fortuna aus Köln 3:1. Dabei waren zunächst die Gäste durch ein Eigentor von Dabanli (21.) in Führung gegangen, bevor Hansch zwei Minuten später zum Ausgleich traf. Die Führung stellte schließlich Danneberg in der zweiten Hälfte her (64.). Mast sorgte in der 84. Minute für den Endstand. Zuvor hatte Kunz einen Elfmeter von Brasnic gehalten. Rund 6800 Fans sahen die Partie. Der CFC ist jetzt vorerst bis Samstag Tabellendritter der Dritten Liga. Mehr in Kürze. (fp)