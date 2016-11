Chemnitzer FC bis Jahresende ohne Verteidiger Endres

erschienen am 12.11.2016



Chemnitz (dpa) - Der Chemnitzer FC muss mehrere Wochen auf Marc Endres verzichten. «Ich gehe fest davon aus, dass Marc bis zum Ende des Kalenderjahres ausfallen wird», sagte Trainer Sven Köhler. Endres war nach Rückenproblemen und einer mehrwöchigen Verletzungspause gerade erst wieder genesen. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger zog sich im Training des Fußball-Drittligisten aber einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Der Abwehrspieler, der in dieser Saison in zehn Spielen für Chemnitz zum Einsatz kam, fehlte dem CFC bereits am Freitagabend im Sachsenpokal-Viertelfinale. Bei Regionalligist FSV Budissa Bautzen gewann der Chemnitzer FC im Elfmeterschießen.