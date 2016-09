Chemnitzer FC gewinnt Sachsenderby gegen FSV Zwickau

erschienen am 16.09.2016



Chemnitz. Der Chemnitzer FC hat am Freitagabend das Sachsenderby der 3. Liga gegen den FSV Zwickau 1:0 gewonnen. FĂŒr die Himmelblauen traf Tim Danneberg in der 78. Minute.

Insgesamt verfolgten 10770 Zuschauer die Partie in der "Community 4 you"-Arena. (fp)