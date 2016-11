Chemnitzer FC ohne Koch und Endres gegen Kiel

erschienen am 17.11.2016



Chemnitz (dpa) - Der Chemnitzer FC muss am Samstag im Heimspiel der 3. Fußball-Liga gegen Holstein Kiel auf die verletzten Spieler Marc Endres und Jan Koch verzichten. Dafür rückt Jamil Dem wieder in den Kader. Er hatte wegen muskulärer Probleme vier Wochen gefehlt. «Wir treffen auf einen disziplinierten Gegner, der über eine stabile Defensive verfügt. Aber wir wollen unsere Serie von vier ungeschlagenen Spielen ausbauen und mit einer guten Leistung unseren dritten Tabellenplatz untermauern», sagte CFC-Trainer Sven Köhler am Donnerstag.