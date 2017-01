Chemnitzer FC schlägt Schalke im Testspiel

erschienen am 14.01.2017



Chemnitz. Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat am Samstag ein Testspiel gegen den FC Schalke 04 2:1 (2:0) gewonnen. Anton Fink und Dennis Mast hatten die Himmelblauen vor 8.504 Zuschauern in Führung gebracht, Naldo verkürzte in der 74. Minute auf 1:2. "Das Ergebnis ist zwar schön, aber wir sollten das Resultat nicht überbewerten", sagte Torschütze Fink.

Im ersten Durchgang spielte Gastgeber Chemnitz selbstbewusst nach vorn und ging durch Torjäger Fink, der den Schalker Torhüter Ralf Fährmann tunnelte, in der 13. Minute 1:0 in Führung. "Ich lief aus spitzen Winkel auf ihn zu und hoffte, dass er die Beine aufmacht, Und diesen Gefallen hat er mir dann auch getan", sagte der Torschütze. In der 23. Minute setzte sich Florian Hansch gegen Holger Badstuber durch, bediente den völlig frei stehenden Dennis Mast, der zum 2:0 gegen die in der Abwehr zu sorglos agierenden Gäste vollendete. Der CFC hatte bis zur Pause weitere Möglichkeiten. "In der 1. Halbzeit hätten wir durchaus noch höher führen können", sagte Fink.

In der zweiten Hälfte wechselte der Chemnitzer Cheftrainer Sven Köhler mehrfach aus. So hatte der Bundesligist nun eindeutig mehr vom Spiel, konnte aber wenig Glanzpunkte setzen. Naldo verkürzte in der 74. Minute auf 1:2, doch mehr brachte die Elf von Trainer Markus Weinzierl nicht mehr zustande. "Das haben wir uns heute anders vorgestellt", sagte Schalke-Coach Markus Weinzierl. Sven Köhler lobte insbesondere den Auftritt seines Teams in der 1. Halbzeit. "Schalke hatte auch seine Chancen, aber wir sind für unsere Leidenschaft insbesondere in der Abwehr belohnt worden", sagte der Chemnitzer Coach. (kbe)