Chemnitzer FC setzt ein Signal: Pokalsieg hilft Wunden lecken

Mit 2:1 (1:1) bezwang der CFC den 1. FC Lok Leipzig. Daniel Frahn bescherte Trainer Sven Köhler mit seinem Tore-Doppelpack einen siegreichen Abschied von seinem Heimatverein. Jetzt heißt es bangen.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 25.05.2017



Leipzig. Wer die selbstironischen Schlachtgesänge der CFC-Profis nicht kennt, hätte am Mittwochabend leicht einen zeitlichen Bezug zu den vergangenen Chaostagen mit Finanznöten und internen Querelen in der Vereinsführung herstellen können. "Asozialer Chemnitzer FC, Chemnitzer FC ...", hallte es aus dem Gäste-Kabinentrakt des mit einer Holztribüne ausgestatteten Bruno-Plache-Stadions von Lok Leipzig. Auch wenn beim 2:1-Erfolg und damit dem neunten Triumph der Himmelblauen im Sachsenpokal nur das Erwartete eintrat, sich der vor der Saison ambitionierte Drittligist gegen den Regionalliga-10. durchsetzte: Das Feierbier und die mannschaftsinterne Sause in der Nacht durften die Spieler verdientermaßen genießen. "Wir hatten ja in der Saison nicht so viel zu lachen. Das war ein versöhnlicher Abschluss. Ich hoffe, dass wir einen Impuls geben konnten", sagte Kapitän Julius Reinhardt und schielte damit auf die bevorstehenden Wochen des Bangens und die Frage, ob der Club die Drittligalizenz erhalten wird.

Wie weit man auf dem beschwerlichen Weg ist, darüber gab es in Leipzig "höchstens Wasserstandsmeldungen", wie es Präsident Mathias Hänel ausdrückte, zu verkünden. "Wir arbeiten parallel an vielen Sachen. Es macht erst Sinn, etwas zu verkünden, wenn es Schwarz auf Weiß vorliegt", meinte Hänel. Bekannt ist, dass der zuständige Vorstand Stefan Bohne Anfang der Woche beim DFB vorstellig wurde, um den Verband von den vorgelegten Zahlen des Clubs zu überzeugen. Ausgang offen.

Die Spieler werden die Entscheidung des DFB Anfang Juni im Urlaub verfolgen. Sollte es keine Drittligalizenz geben, wären bis auf Danny Breitfelder und Tom Baumgart alle Spieler vertragslos und könnten ablösefrei zu anderen Clubs wechseln. Wobei dann viele Vereine in ihren Kaderplanungen schon fortgeschritten sein werden. Reinhardt will - so oder so - im Urlaub mit dem Rucksack in Panama tief durchatmen. Der Mann des Abends, Daniel Frahn, lässt es sich in Griechenland gutgehen. Auch er wird das eine oder andere Mal aufs Handy schauen. Nach seinem Tore-Doppelpack strahlte der Stürmer besonders in der hüpfenden Reihe seiner Teamkollegen vor den Fans. "Ich bin froh, dass Sven Köhler einen siegreichen Abschied bekommen hat und dass ich der Mannschaft diesmal helfen konnte, was ja in den Punktspielen nicht so gut geklappt hat", blieb Frahn nach den 90 umkämpften Pokalminuten gegen die mit viel Herz agierende "Loksche" auf dem Teppich. Kurioserweise hatten die Fans des Gastgebers, die jeden Ballkontakt des früheren Kickers von Erzfeind RB Leipzig mit einem Pfeifkonzert bedachten, offenbar zusätzlich motiviert. Schon vor der Partie sagte Frahn: "Das stachelt mich nur an." Danach empfand der 29-Jährige Spaß bei der Torejagd, wobei der katastrophale Schnitzer von Alexander Bittroff und das darauffolgende Gegentor den CFC kurzzeitig vom Weg abbrachte. "Oft darf das nicht passieren, wenn du gewinnen willst", gestand Reinhardt ein.

Damit die Freude zurückkehrt, stellt der neue Sportvorstand Steffen Ziffert den Kader auf den Prüfstand (siehe Interview). Fest steht bereits, dass Torhüter Pierre Kleinheider (zu Hessenligist Dreieich) sowie Fabian Stenzel und Philip Türpitz den CFC verlassen. Bei Bittroff hat der Verein die Option einer Vertragsverlängerung bisher nicht gezogen. Für den Trainer ging in Leipzig ebenso eine turbulente Zeit bei seinem Heimatverein mit einem Erfolgserlebnis zu Ende. Zu seiner Gefühlswelt erklärte der Trainer nach dem Abpfiff: "Es ist schöner, mit einem Sieg zu gehen als mit einer Niederlage. Aber die Saison war so anstrengend. Jetzt ist es gut, dass es vorbei ist."