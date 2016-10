Chemnitzer FC spielt remis gegen Bremen II

erschienen am 29.10.2016



Chemnitz. Punkteteilung in Chemnitz: Der CFC ist am Samstag gegen die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Daniel Frahn hatte Chemnitz in der 10. Minute in Führung geschossen. Nach einem Freistoß für Chemnitz wehrte Yatabara das Leder zu kurz ab und der Ball landete bei Frahn. Er versenkte das Leder im langen Eck. Danach erspielten sich die Gastgeber zahlreiche Torchancen, konnten diese jedoch nicht verwerten. Das rächte sich: Melvyn Lorenzen erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Schiedsrichter Florian Kornblum zog in der Partie fünfmal Gelb, zweimal für die Chemnitzer Jopek und Mast, dreimal für die Bremer Verlaat, Zander und Kazior.

Mehr in Kürze. (fp)