Chemnitzer FC stellt neuen Vorstand vor: Hänel soll Verein leiten

erschienen am 02.03.2017



Chemnitz. Der Vorstand des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC hat sich am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Dem Gremium gehören der bisherige Vereinsvositzende Mathias Hänel, der kaufmännische Geschäftsführer des Energieversorgers Eins, Herbert Marquard, und der Unternehmer Stefan Bohne an. Den Vorsitz des Vorstands soll wie bisher Mathias Hänel ausüben.

Zugleich kündigte Vorstands-Mitglied Marquard Einsparungen für den Fall an, dass der CFC nicht den Aufstieg in die 2. Liga schafft. Das Budget für die Spieler sei derzeit um 400.000 Euro überschritten. Ein neuer Geschäftsführer soll vorerst nicht unter Vertrag genommen werden. Zuerst, so hieß es vom Vorstand, müsse man den Verein sanieren. (lumm)