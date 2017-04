Chemnitzer FC trennt sich von Werder Bremen II 0:0

erschienen am 08.04.2017



Im Spiel Werder Bremen II gegen Chemnitzer FC sind am Samstagnachmittag keine Tore gefallen. In der insgesamt fairen Partie verteilte Schiedsrichter Bastian Börner (Dortmund) nur zwei Karten, davon eine rote an Yatabare in der 61. Minute.

938 Zuschauer verfolgten die Partie vor Ort im Weserstadion Platz 11. (fp)