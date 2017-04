Chemnitzer FC verliert gegen Holstein Kiel

erschienen am 22.04.2017



Kiel. Der Chemnitzer FC hat sich am Samstagnachmittag mit 0:2 (0:0) von Holstein Kiel getrennt. Nach einer torlosen erstern Halbzeit schien in der zweiten Halbzeit der Knoten bei den gastgebenden Kielern geplatzt. In der 56. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer: Marvin Duksch wurde mit dem Rücken zum Tor an der Strafraumkante hoch angespielt und nahm das Leder mit der Brust an. Der Angreifer fackelte nicht lange und setzte die Kugel im Anschluss aus der Drehung ins rechte obere Kreuzeck.

Kurz darauf folgte der zweite Treffer: Ein hohes Anspiel aus der eigenen Hälfte fand den einlaufenden Dominick Drexler im Strafraum. Der Kieler ließ das Leder einmal auftippen und schoss danach aus halbrechter Position den Ball unhaltbar für den Chemnitzer Keeper Kunz ins Netz (60. Minute).

Die Partie der dritten Bundesliga verfolgten 10.200 Zuschauer im Kieler Holsteinstadion. (fp)