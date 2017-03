24.09.2016

freiepresse.de

3. Liga

Frank Kruczynski

Chemnitzer FC zurück in der Erfolgsspur - 3:0 gegen Osnabrück

Chemnitz. In der Community-4-you-Arena an der Gellertstraße in Chemnitz herrschte am Samstag gegen 15.45 Uhr beste Stimmung. Denn zu diesem Zeitpunkt ... weiterlesen