Chemnitzer pirscht sich an europäische Spitze heran

Bei der Gewichtheber-EM im kroatischen Split gelangen Max Lang persönliche Rekorde. Diese Steigerungen waren nach der Vorbereitung nicht unbedingt zu erwarten.

Von Martina Martin

erschienen am 07.04.2017



Split/Chemnitz. Seit Donnerstagmittag weilt Max Lang schon wieder in Deutschland. Wie für all seine Teamgefährten stand bereits am Morgen nach der jeweiligen Entscheidung aus finanziellen Gründen die Rückreise an. Doch groß zum Verschnaufen kam der Chemnitzer nicht. Sein Flug ging bewusst nach Köln, denn vom Flughafen fuhr er direkt zur internationalen Fitness-Messe FIBO. Vier Tage weilt er dort, um Promotionsaufgaben für einen Sponsor sowie die Firma Eleiko (Hersteller von Kraft- und Gewichtheberausrüstungen) zu erfüllen. Autogrammkarten hat er vorsichtshalber auch dabei.

Obwohl es bei der EM im kroatischen Split am späten Mittwochabend noch nicht ganz zu einer Medaille reichte, gehört der 24-Jährige hierzulande zu den populärsten Gewichthebern. Die Anhänger wissen zu schätzen, was der Sachse mit der Eisenstange leistet, mit seinem kampfstarken Auftreten und seiner bescheidenen Art ist er längst einer ihrer Sympathieträger. Er selbst nutzt zudem auch die sozialen Medien, um auf kompetente und teilweise vergnügliche Weise über seinen Alltag zu berichten. "Für die Leute, die bei uns beispielsweise die Langhantel-Lizenz ablegen, ist Max Lang ein Begriff", berichtet sein Trainer Michael Vater, der ihn am Bundesstützpunkt in Leimen betreut. Der Coach zählt diese Form der Außendarstellung auch zu den Dingen, die für das professionelle Arbeiten seines Athleten sprechen. "Max ordnet seinem Sport alles unter. Dazu gehören die Lebensweise, die Ernährung, aber auch seine Selbstständigkeit, wenn er vor oder nach dem Training spezielle Übungen zusätzlich absolviert", schätzt der 41-Jährige. Gleichzeitig findet er es positiv, dass sein Schützling einen Freundeskreis außerhalb des Gewichthebens besitzt, bei dem er beste Ablenkung findet.