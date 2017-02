Chemnitzerin zum achten Mal bei EM

Kraftsport: Nicole Fydrich bei Meisterschaften mit Bestwert aller Starterinnen

Von Martina Martin

erschienen am 22.02.2017



Chemnitz. Die Chemnitzerin Nicole Fydrich wird Anfang Mai zum insgesamt achten Mal bei einer EM im Kraftdreikampf starten. Nachdem sie sich bei den Deutschen Meisterschaften in Lauchhammer souverän ihren fünften Titel gesichert hatte, gab es die offizielle Nominierung für das kontinentale Championat in Malaga (Spanien). Sie ist damit dieses Mal die einzige Starterin aus der Region.

"Da ich die Meisterschaften voll aus dem Training bestritten habe, bin ich mit dem Wettkampf, auch wie er verlief, völlig zufrieden", berichtete die 35-Jährige. In der Klasse bis 72 Kilogramm kam sie auf ein Dreikampfresultat von 460 kg (Kniebeuge: 175 kg; Bankdrücken: 100 kg; Kreuzheben: 185 kg), das aus ihrer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt voll in Ordnung geht. In der Relativwertung (Vergleich aller Kategorien) erreichte sie den Bestwert aller Frauen der Titelkämpfe. "Das Ergebnis hat mir neue Motivation und einen weiteren Schub gegeben", meinte die Lehrerin an den Freien Schulen Chemnitz.

Nicole Fydrich gehört seit über einem Jahrzehnt zur deutschen Spitze. Die Auswahlakteurin nahm bereits viermal an einer WM teil. In ihrer Spezialdisziplin Kreuzheben gewann sie zweimal EM-Bronze. "Wenn ich nochmals eine Medaille schaffen könnte, wäre das für mich super", blickte die Mutter des dreijährigen Gustav voraus.