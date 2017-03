Chemnitzerinnen vor Zweitliga-Aufstieg

erschienen am 27.03.2017



Chemnitz. Die Volleyballerinnen des Chemnitzer PSV haben sportlich die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Planegg-Krailling sicherte sich das Team um Kapitänsfrau Corina Ssuschke-Voigt (Foto) den Staffelsieg in der 3. Liga Ost. Bis Anfang Mai ist nun das Lizenzierungsverfahren zu bestehen. 2015 war der CPSV abgestiegen. Eine starke Rückserie mit acht Siegen aus neun Spielen war nun für den Spitzenplatz entscheidend. "Wir sind als Team zusammengewachsen, es hat viel Spaß gemacht", resümierte Ssuschke-Voigt, die nach dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt war. (tbk)