Chicago feiert Cubs am Freitag bei Meisterparade

erschienen am 03.11.2016



Die Chicago Cubs werden nach ihrem ersten Titelgewinn in der Major League Baseball (MLB) seit 108 Jahren am Freitag mit einer Meisterparade geehrt. Um 10.00 Uhr Ortszeit (15.00 MEZ) startet das Team am legendären Stadion Wrigley Field und macht sich auf den Weg Richtung Downtown. Im Anschluss an den Triumphzug findet gegen 12.00 Uhr eine Feier im Grant Park statt. Das gab die Stadt Chicago bekannt.

Die Cubs hatten in der Nacht zum Donnerstag bei den Cleveland Indians das siebte und entscheidende Spiel der World Series 8:7 gewonnen und den Meistertitel geholt. "Die Stadt Chicago könnte nicht stolzer auf die Cubs sein, und wir werden für sie und ihre Fans eine Party schmeißen, die der Tatsache gerecht wird, dass das Team Geschichte geschrieben hat", sagte Bürgermeister Rahm Emanuel: "Auf geht's, Cubs!"