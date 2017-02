Chinas Basketball-Idol Yao Ming zum Verbandsboss gewählt

erschienen am 23.02.2017



Das chinesische Idol Yao Ming (36) ist der neue Basketball-Boss in seinem Heimatland. Der frühere Star der nordamerikanischen Profiliga NBA, der zwischen 2002 und 2011 für die Houston Rockets gespielt hatte, wurde am Donnerstag zum Präsidenten des chinesischen Basketball-Verbands CBA gewählt.