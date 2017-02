Christoph Göbel: Wir geben Gas

Platz 19 und zwei Punkte Rückstand bis ans rettende Ufer. Fußball-Drittligist FSV Zwickau steht am Sonntag im Heimspiel gegen Holstein Kiel unter Zugzwang.

Von Gerd Daßler

erschienen am 25.02.2017



Zwickau. FSV-Trainer Torsten Ziegner hofft nach dem peinlichen Auftritt seiner Mannschaft in Wiesbaden auf eine Reaktion, weiß aber um die Schwere der Aufgabe: "Kiel ist die spielstärkste Mannschaft der Liga. Die Norddeutschen agieren sehr variabel, decken alle Facetten im Fußball ab und können mit ihrem Potenzial viel Power im Vorwärtsgang erzeugen." Dieser Spielweise will der Coach mit einem hohen Laufpensum, einer kompakten Teamleistung sowie Biss und Aggressivität in den Zweikämpfen begegnen. Der Trainer fordert aber auch offensive Akzente: "Wir wollen schnell und druckvoll nach vorn spielen, werden wahrscheinlich mit zwei Stürmern beginnen."

Ein wichtiger Mann in der Vorwärtsbewegung wird jedoch beim FSV weiter fehlen. Patrick Göbel hat seine Viruserkrankung zwar überwunden, doch ein körperlicher Wert ist noch nicht im grünen Bereich. "Wir alle wissen, wie wichtig Patrick mit seiner Dynamik und den schnellen Vorstößen auf der rechten Seite ist, doch bei mir laufen nur völlig gesunde Spieler auf", betonte Ziegner. Auf einen Göbel kann er aber setzen. Bruder Christoph (27) wird seinen angestammten Platz auf der linken Außenbahn einnehmen. Während der vier Jahre jüngere Patrick seine Stärken eher im Vorwärtsgang besitzt, sieht Christoph sein Plus im defensiven Verhalten. "Ich versuche mit Nils Miatke die linke Seite nach hinten zuzustellen und dem Gegner keinen Spielraum zu lassen. Im Vorwärtsgang wechseln wir uns ab. Einer sichert immer ab", erklärte er. Beim letzten Heimspiel gegen Bremen gelang das richtig gut, als Miatke mit einem Vorstoß auf der Außenbahn mustergültig zum 1:0 für Ronny König auflegte.

Der ältere der beiden Göbel-Brüder spielt mittlerweile seine fünfte Saison in Zwickau, ist damit nach Robert Paul und Davy Frick dienstältester Akteur bei den Westsachsen. "Wenn meine Leistung stimmt und wir als Mannschaft Erfolg haben, können von mir aus noch einige Jahre hinzukommen", sagt der 27-Jährige. Er fühlt sich in der Stadt, dem neuen Stadion und in dieser "coolen Truppe" pudelwohl. Torsten Ziegner schätzt Christoph Göbel als absoluten Teamplayer, der auf dem Platz versucht, die Vorgaben des Trainerteams umzusetzen, und sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt.

"Christoph ist eine verlässliche Größe und in der dritten Liga angekommen", meint der Coach, der ihn im Sommer 2012 von den Sportfreunden in Siegen (Regionalliga West) nach Zwickau lotste. Zuvor hatte der gebürtige Heiligenstädter acht Jahre lang seine Fußballschuhe für den FC Rot-Weiß Erfurt geschnürt, dort im Nachwuchs auch die Stationen bei den A- und B-Junioren durchlaufen. "Die Zeit im Erfurter Nachwuchsleistungszentrum hat mich geprägt. Die Zeit in Siegen verlief nicht ganz so optimal, in Zwickau habe ich mich unter Torsten Ziegner weiterentwickelt", zieht der Linksbeiner eine Zwischenbilanz.

Christoph Göbel und seine Teamgefährten möchten sich nach der Pleite in Wiesbaden gegen Kiel ganz anders präsentieren: "Wir haben das 0:3 kritisch ausgewertet und wollen im eigenen Stadion wieder in die Erfolgsspur finden. Wir werden Gas geben und die drei Punkte in Zwickau behalten." Göbel ist auch deshalb optimistisch, weil die Mannschaft bisher gerade in starken Drucksituationen gute Reaktionen gezeigt hat. "Ich denke an das Auswärtsspiel in Aalen. Sie waren damals Tabellenzweiter und wir sind als krasser Außenseiter angereist. Doch mit einem Willen, der Berge versetzte, haben wir den Dreier mitgenommen." Mit hoher Laufbereitschaft, Zweikampfstärke, enormem Willen und dem Glauben an das eigene Können will Christoph Göbel mit dem FSV Zwickau am Sonntag einen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.

Voraussichtliche FSV-Aufstellung: Brinkies - Berger, Wachsmuth, Acquistapace, Miatke - Koch (Lange) - Bär, Könnecke, C. Göbel - Nietfeld, König.