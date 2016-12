Cleveland erneut Comeback-Sieger gegen die Warriors

erschienen am 26.12.2016



Geschichte wiederholt sich auch in der NBA: Der amtierende Champion Cleveland Cavaliers hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga auch die Final-Revanche gegen die Golden State Warriors nach einem fast aussichtslos scheinenden Rückstand gewonnen. Beim 109:108-Sieg des Teams von Superstar LeBron James holte der Meister im letzten Viertel noch 14 Punkte auf und kam wie im siebten Endspiel der Vorsaison 3,4 Sekunden vor Schluss durch Kyrie Irving zum entscheidenden Korberfolg.

Irving war bei den Cavaliers, die in der Finalserie der abgelaufenen Spielzeit gegen die Warriors schon 1:3 zurückgelegen hatten, mit 43 Zähler der erfolgreichste Werfer. James verbuchte bei Clevelands fünftem Erfolg nacheinander eine nicht minder imponierende Ausbeute von 40 Punkten. Bei den Warriors, die erstmals nach sieben Siegen in Serie wieder geschlagen vom Parkett gehen mussten, war Superstar Kevin Durant mit 38 Zählern der herausragende Spieler.

Im Schatten der Endspiel-Revanche musste der deutsche Nationalspieler Paul Zipser mit den Chicago Bulls die nächste Niederlage quittieren. Das 110:119 bei den San Antonio Spurs war die dritte Pleite des Ex-Meisters in Folge. Rookie Zipser stand bei seinem achten NBA-Einsatz gerade einmal zwei Minuten auf dem Feld.