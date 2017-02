31.10.2016

freiepresse.de

2. Bundesliga

Matthias Balk

Fehleranalysen: Aue und die erste echte Krise

Auch einige Tage nach der herben Niederlage in München ist die Stimmung beim FC Erzgebirge Aue nicht all zu gut. Zu schwer wiegt die 2:6-Pleite in München nach. Es geht um eine Fehleranalyse und Glaubensfragen. weiterlesen