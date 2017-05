Coach Kerr fehlt den Warriors auch im ersten NBA-Finale

erschienen am 30.05.2017



Die Golden State Warriors müssen auch im Auftaktspiel der Finalserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf ihren Coach Steve Kerr verzichten. Der 51-Jährige laboriert weiter an den Nachwirkungen seiner Rücken-OP von Anfang Mai und wird damit im Spiel in der Nacht zum Freitag (3.00 Uhr MESZ) bei Titelverteidiger Cleveland Cavaliers nicht auf der Bank Platz nehmen können.

"Es geht noch nicht, ich spüre die Nachwirkungen immer noch", sagte Kerr. Der im Libanon geborene Trainer hatte die Warriors 2015 zum Titel geführt, im Vorjahr wurde die Mannschaft aus Oakland/Kalifornien Vize-Meister. Kerr kämpft bereits seit zwei Jahren mit Komplikationen nach einer Rücken-OP. Bei dem Eingriff Anfang des Monats war ein Riss im Rückenmark behandelt worden.

Kerr stand seinem Team letztmals im zweiten Spiel der ersten Play-off-Runde gegen Portland zur Verfügung, seitdem fehlte er in den folgenden zehn Begegnungen. Er hofft nun, in der zweiten Partie gegen Cleveland in der Nacht zum Montag wieder dabei sein zu können.