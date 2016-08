Comeback von Kitesurfer Rodwald auf Fehmarn

erschienen am 26.08.2016



Zwei Jahre nach seiner schweren Knieverletzung gibt der dreimalige Freestyle-Europameister Mario Rodwald (Rendsburg) beim Kitesurf-Weltcup ab Samstag auf Fehmarn sein Comeback. Der 25-JĂ€hrige wird allerdings im Slalom und nicht in seiner Paradedisziplin an den Start gehen. "Im Freestyle stehe ich schon viele Tricks, doch fĂŒr einen Wettkampf, an dem die Besten der Welt teilnehmen, reicht es noch nicht ganz", sagte Rodwald.

Rodwald drĂŒckt daher dem deutschen Meister Linus Erdmann (Hamburg) die Daumen: "Linus ist im Moment sehr gut drauf, und ich denke, wenn ein Deutscher etwas reißen kann, dann ist er das." Bei den Frauen ist aus deutscher Sicht besonders mit der frĂŒheren Freestyle-Europameisterin Sabrina Lutz (Hamburg) zu rechnen.

Auf Fehmarn stehen neben Freestyle und Slalom erstmals auch Rennen in der Kategorie "Foil" auf dem Programm. Dabei gleiten die Fahrer auf einer schwertartigen VerlĂ€ngerung, die sich unter dem Board befindet, ĂŒber das Wasser. Wegen des geringen Wasserwiderstandes können so schon bei sehr niedrigen WindstĂ€rken Geschwindigkeiten von ĂŒber 50 km/h erreicht werden.