Copa del Rey: Zidane-Sohn trifft bei Pflichtspiel-Debüt für Real

erschienen am 30.11.2016



Der Sohn von Ex-Weltfußballer Zinedine Zidane, Enzo Fernandez, hat bei seinem Pflichtspiel-Debüt für Spaniens Rekordmeister Real Madrid mit einem Tor zum lockeren Einzug ins Achtelfinale des Pokalwettbewerbs Copa del Rey beigetragen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler traf beim mühelosen 6:1 (3:1) der Königlichen gegen den Zweitligisten Cultural Leonesa am Mittwochabend 18 Minuten nach seiner Einwechslung zur Pause zum zwischenzeitlichen 4:1.

Das Team von Trainer Zinedine Zidane war gegen Leonesa nach dem klaren 7:1 im Hinspiel mit einer leicht verbesserten B-Elf angetreten. Superstar Cristiano Ronaldo stand nicht einmal im Kader, Weltmeister Toni Kroos fehlte weiterhin verletzt. So feierte unter anderem das norwegische Toptalent Martin Ödegaard sein Startelf-Debüt bei Real. Der inzwischen 17 Jahre alte Offensivspieler war seit seinem vielbeachteten Wechsel im Frühjahr 2015 nur zu einem Liga-Kurzeinsatz als Joker gekommen.

Matchwinner für Real war derweil Stürmer Mariano Diaz mit drei Treffern (1./42./87.). Daneben traf James Rodriguez (23.), in der 90. Spielminute unterlief den Gästen außerdem ein Eigentor. Am Samstag (16.15 Uhr) steht für Real in der Liga der "Clasico" bei Erzrivale FC Barcelona auf dem Plan.

Barcelona kam am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel ebenfalls mit einer B-Elf nur zu einem 1:1 (1:1) gegen den Zweitligisten Hercules Alicante. Carles Alená (58.) hatte für die Katalanen den Führungstreffer durch David Mainz (52.) ausgeglichen. Reals Stadtrivale Atlético Madrid hatte sich zuvor bereits durch ein 6:0 (2:0) bei Zweitligist CD Guijuelo eine mehr als komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet.