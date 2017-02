Coppa Italia: Juventus geht mit 3:1-Polster ins Halbfinal-Rückspiel

erschienen am 28.02.2017



Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat mit Titelverteidiger Juventus Turin einen großen Schritt Richtung Finale im italienischen Pokal gemacht. Im Halbfinal-Hinspiel besiegte der Rekordmeister den SSC Neapel nach Rückstand noch mit 3:1 (0:1).

Paulo Dybala (47., 68.) mit zwei verwandelten Foulelfmetern und der frühere Napoli-Torjäger Gonzalo Higuain (64.) drehten die Partie zugunsten der "alten Dame", nachdem José Callejon (36.) die Gäste in Führung gebracht hatte.

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel stehen sich am Mittwoch im Hauptstadtderby die Erzrivalen Lazio Rom und AS Rom mit Nationalspieler Antonio Rüdiger gegenüber. Das brisante Duell wird erstmals seit knapp vier Jahren wieder in den Abendstunden angepfiffen.

Die Halbfinal-Rückspiele finden Anfang April statt, das Finale in Rom ist für den 2. Juni angesetzt.