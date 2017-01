Coppa Italia: Neapel zieht ins Halbfinale ein

erschienen am 24.01.2017



Der fünfmalige italienische Fußball-Pokalsieger SSC Neapel hat das Halbfinale der Coppa Italia erreicht. Der Tabellendritte der Serie A, der zuletzt 2014 den Pokal gewonnen hatte, setzte sich mit 1:0 (0:0) gegen den AC Florenz durch.

José Callejón erzielte in der 71. Minute das entscheidende Tor. Kurz vor Schluss sah Neapels Elseid Hysaj die Gelb-Rote Karte (90.), auch Fiorentina-Profi Maximiliano Olivera musste wegen Rot vorzeitig vom Platz (90.+4). Florenz, Tabellenachter in der Liga, ist in der Zwischenrunde der Europa League Gegner des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.