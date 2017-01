Coppa Italia: Rüdiger mit Roma im Viertelfinale

erschienen am 19.01.2017



Nationalspieler Antonio Rüdiger hat im italienischen Fußball-Pokal mit dem AS Rom das Viertelfinale erreicht. Vor eigenem Publikum schaltete die Roma den Serie-A-Rivalen Sampdoria Genua mit 4:0 (1:0) aus. In der Runde der letzten Acht empfängt der Hauptstadtklub als Favorit Zweitligist AC Cesena.

Der belgische Nationalspieler Radja Nainggolan (39./90.), der frühere Wolfsburger Edin Dzeko (48.) und Stephan El Shaarawy (61.) trafen für die Römer. Rüdiger spielte 90 Minuten durch. - Das Viertelfinale der Coppa Italia im Überblick:

SSC Neapel - AC Florenz

Juventus Turin - AC Mailand

Inter Mailand - Lazio Rom

AS Rom - AC Cesena