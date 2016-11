Cottbus: Olympiaturner Bretschneider und Dauser führen DTB-Riege an

erschienen am 10.11.2016



Die Olympiaturner Andreas Bretschneider aus Chemnitz und der Unterhachinger Lukas Dauser, deutscher Meister am Barren, führen die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für das Weltcupturnier vom 17. bis 20. November in Cottbus an. An der Spitze des deutschen Frauen-Quartetts steht Pauline Tratz aus Karlsruhe, deutsche Meisterin beim Sprung.

Das DTB-Aufgebot für Cottbus, Männer: Andreas Bretschneider (Chemnitz), Lukas Dauser (Unterhaching), Christopher Jursch (Cottbus), Nils Dunkel (Erfurt), Nick Klessing (Halle). - Frauen: Pauline Tratz, Leah Grießer (beide Karlsruhe), Carina Kröll, Kim Janas (beide Stuttgart).