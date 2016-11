17.11.2016

freiepresse.de

Sport-Mix

NELSON ALMEIDA (SID-IMAGES)

Fünf Finalplätze für deutsche Turner beim Weltcup in Cottbus

Am ersten Tag des Turn-Weltcups in Cottbus haben sich fünf deutsche Starter für die Gerätefinals am Samstag qualifiziert. In der Qualifikation am Stufenbarren ... weiterlesen