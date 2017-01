Crimmitschau verliert mit 2:5 gegen Kassel

erschienen am 03.01.2017



Kassel. Die Eispiraten Crimmitschau haben im ersten Spiel des neuen Jahres in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) eine Niederlage kassiert. Sie unterlagen am Dienstagabend knapp mit 2:5 (1:2,1:0,0:3) bei den Kassel Huskies. Der amtierende Meister aus Hessen ging schnell mit 2:0 in Führung. Bei den Gegentreffern machte Torhüter Ryan Nie eine unglückliche Figur. Crimmitschau hat sich durch Treffer von Ivan Ciernik (16.) und Niclas Lucenius (30.) in die Partie zurückgekämpft. Die 3035 Zuschauer sahen ein Spiel auf Augenhöhe mit guten Chancen auf beiden Seiten.

Kassel hat seine Möglichkeiten in der Schlussphase genutzt und durch einen Doppelschlag (54./59.) den Sieg perfekt gemacht. Damit stehen die Eispiraten weiter auf dem letzten Platz. Bei Crimmitschau stand neben Trainer John Tripp, der keine Übungsleiterlizenz besitzt, diesmal Jaroslav Stastny hinter der Bande. Der Tscheche, der zwischen 1993 und 1999 für den ETC gespielt hat, soll erst einmal bis zum Wochenende aushelfen. (hof)