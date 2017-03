Curling-Damen setzen WM-Aufholjagd fort

erschienen am 22.03.2017



Die deutschen Curling-Frauen haben ihre Aufholjagd bei der WM in Peking fortgesetzt. Am Mittwoch verbuchte das Team um Skip Daniela Jentsch mit dem 6:4 gegen die USA und dem 9:5 gegen Dänemark erstmals zwei Erfolge an einem Tag. Mit fünf Siegen aus neun Spielen hält die DCV-Auswahl auf dem geteilten vierten Rang Kurs auf die direkte Olympia-Qualifikation.

Das Ticket für die Winterspiele im nächsten Jahr in Pyeongchang/Südkorea ist das erklärte WM-Ziel der deutschen Mannschaft. Dafür ist voraussichtlich ein Platz unter den ersten Fünf nötig. Sollte es dem Team nicht gelingen, sich direkt für Olympia zu qualifizieren, gäbe es beim Olympic-Qualifier-Wettkampf im Dezember eine weitere Chance.

Zum Abschluss der Hauptrunde trifft Deutschland am Donnerstag auf den zweimaligen Weltmeister Schottland (2.00 Uhr) und Tschechien (7.00 Uhr).