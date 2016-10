Curling: Deutsches Mixed-Team souverän im WM-Viertelfinale

erschienen am 21.10.2016



Die deutschen Curler haben bei der Mixed-Weltmeisterschaft im russischen Kasan souverän das Viertelfinale erreicht. Gegen die Türkei gewann das Team um Skip Andy Kapp am Freitag sein Achtelfinale mit 10:1. Gegner in der Runde der letzten Acht ist am Freitagabend Südkorea (ab 19.00 Uhr).

Die Mannschaft des Deutschen Curling Verbandes (DCV) hatte erst am Donnerstag in der Gruppenphase die Türken besiegt. Die Halbfinals und das Endspiel finden am Samstag statt.