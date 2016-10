Curling: Deutsches Mixed-Team verpasst WM-Halbfinale

erschienen am 21.10.2016



Das deutschen Curler sind bei der Mixed-Weltmeisterschaft im russischen Kasan im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team um Skip Andy Kapp unterlag wie schon im Vorjahr in Bern/Schweiz der Auswahl Südkoreas mit 4:6 und beendete das Turnier damit auf dem geteilten fünften Platz. Im Achtelfinale hatte die deutsche Auswahl am Freitagnachmittag noch ein souveränes 10:1 gegen die Türkei gefeiert.

Die Halbfinals und das Endspiel finden am Samstag statt.