DEG-Lazarett wächst weiter: Auch Lewandowski verletzt

erschienen am 25.10.2016



Der Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bliebt das Verletzungspech treu. Der achtmalige deutsche Meister muss in den kommenden vier Wochen auf Routinier Eduard Lewandowski (36) verzichten. Der Stürmer zog sich am Sonntag im Spiel bei den Augsburger Panthern eine Oberkörperverletzung zu. DEG-Cheftrainer Christof Kreutzer muss neben Lewandowski auch auf Daniel Kreutzer, Tim Conboy, Bernhard Ebner und Christoph Gawlik verzichten.