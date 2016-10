DEL: Adler Mannheim holen Angreifer Adam

erschienen am 18.10.2016



Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben den 26-jährigen Kanadier Luke Adam als weiteren Angreifer verpflichtet. Für Adam, der bislang ausschließlich in den nordamerikanischen Profiligen spielte, ist es die erste Station in Europa. Zuletzt stand er in der American Hockey League (AHL) für Hartford Wolf Pack auf dem Eis. Sein letzter NHL-Klub waren die New York Rangers.