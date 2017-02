DEL: Berlin erreicht Vor-Play-offs - Straubing fast durch

erschienen am 24.02.2017



Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihr Play-off-Abonnement doch noch verlängert. Der kriselnde DEL-Rekordmeister sicherte sich durch ein 5:4 (3:2, 0:1, 2:1) gegen den ERC Ingolstadt am vorletzten Hauptrundenspieltag den Einzug in die Vor-Play-offs und geht damit zum 16. Mal in Folge in die Meisterrunde.

Auch für die Straubing Tigers geht die Saison nach der Hauptrunde aller Voraussicht nach weiter. Nach dem 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Schwenninger Wild Wings liegen die Niederbayern vor dem letzten Spieltag drei Punkte und elf Tore vor dem Tabellenelften Düsseldorfer EG.

Der DEG nutzte das 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) im kleinen Rheinderby gegen die Krefeld Pinguine wohl nichts mehr. Nur noch ein Eishockey-Wunder könnte die Düsseldorfer auf Platz zehn führen.

An der Tabellenspitze festigte Adler Mannheim mit seinem zwölften Sieg in Folge Platz eins. Nach dem 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) bei den Augsburger Panthern liegt der siebenmalige deutsche Meister weiter zwei Punkte vor Titelverteidiger Red Bull München, der den Vierten Kölner Haie mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) bezwang.

Die Nürnberg Ice Tigers behaupteten mit dem 6:4 (3:2, 1:1, 2:1) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven den dritten Platz. Vizemeister Grizzlys Wolfsburg bleibt nach dem 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) gegen die Iserlohn Roosters Fünfter. Auch der Sechste Augsburg hat die Viertelfinalteilnahme bereits sicher. Die Vor-Play-offs erreicht haben auch Ingolstadt und Bremerhaven.