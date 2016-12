DEL: Düsseldorf verliert 1:7 - Nürnberg siegt zum fünften Mal in Folge

erschienen am 26.12.2016



Empfindliche Niederlagen für Berlin und Düsseldorf, Favoritensieg für Nürnberg: In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlag Rekordmeister Eisbären Berlin am Zweiten Weihnachtsfeiertag beim ERC Ingolstadt deutlich mit 1:7 (0:2, 1:2, 0:3), auch die Düsseldorfer EG verlor beim ehemaligen deutschen Meister Adler Mannheim mit 1:7 (0:1, 0:5, 1:1).

Mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien liegen die vom ehemaligen Bundestrainer Uwe Krupp tranierten Berliner in der Tabelle nur auf dem achten Platz. Mit zwei Punkten Rückstand auf die Ingolstädter (50 Punkte), die sich auf den sechsten Rang schoben, hat Berlin aber immer noch beste Chancen auf die Play-offs. Danny Irmen (7./49.) und Thomas Oppenheimer (16./41.) trafen doppelt für die Ingolstädter. Die Düsseldorfer bleiben nach zuletzt vier Siegen in Folge mit 37 Punkten Zehnter. Für die Mannheimer, die mit nunmehr 57 Punkten weiter auf Rang drei liegen, trafen sechs verschiedene Schützen, darunter der ehemalige NHL-Spieler Marcel Goc (28.).

Die Nürnberg Ice Tigers bauten derweil ihre Siegesserie aus. Beim Tabellenzwölften Iserlohn Roosters setzten sich die Franken vor allem dank eines starken zweiten Drittels mit 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) durch und feierten den fünften Sieg in Folge. Mit 62 Punkten verkürzten die Nürnberger den Abstand auf Tabellenführer und Meister Red Bull München auf zwei Zähler, der aber noch zwei Spiele weniger absolviert hat.

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg behauptete dank eines 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)-Sieges bei den Schwenniger Wild Wings den vierten Tabellenplatz vor den Kölner Haien. Die Kölner um Ex-NHL-Spieler Christian Ehrhoff besiegten die Straubing Tigers mit 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) und bleiben Fünfter.