DEL: Eisbären Berlin verpflichten Richmond und Buchwieser

erschienen am 31.05.2017



Rekordmeister Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Verteidiger Danny Richmond für zwei Jahre und Stürmer Martin Buchwieser für ein Jahr verpflichtet. Das teitle der Klub am Mittwoch mit. Richmond wechselt von den Adler Mannheim an die Spree, Buchwieser kommt vom ERC Ingolstadt.