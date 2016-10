DEL: Eisbären verlieren in Iserlohn

erschienen am 19.10.2016



Die Eisbären Berlin treten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf der Stelle. Das Team des ehemaligen Nationaltrainers Uwe Krupp verlor am 11. Spieltag bei den Iserlohn Roosters mit 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) und rutschte mit 15 Punkten auf den neunten Tabellenplatz ab. Iserlohn (16) verbesserte sich auf Rang sieben.

Die Tore für Iserlohn erzielten Jason Jaspers (53.) und David Dziurzynski per Empty Net Goal in der Schlussphase (60.).