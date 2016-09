DEL: Gawlik fehlt DÃ¼sseldorf wochenlang

DEL: Gawlik fehlt Düsseldorf wochenlang

erschienen am 30.09.2016



Die Düsseldorfer EG muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) länger ohne Christoph Gawlik (29) auskommen. Der Stürmer hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt drei bis vier Wochen aus. Dies gab die DEG am Freitag bekannt.