DEL-Halbfinale: Vizemeister Wolfsburg meldet sich zurück

erschienen am 26.03.2017



Vizemeister Grizzlys Wolfsburg hat sich im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgemeldet. Die Niedersachsen besiegten im zweiten Duell die Nürnberg Ice Tigers mit 5:3 (3:0, 0:2, 2:1) und glichen in der Best-of-seven-Serie zum 1:1 aus. Dabei verspielte das Team von Trainer Pavel Gross sogar eine schnelle 3:0-Führung, hatte am Ende aber den längeren Atem.

Brent Aubin (59.) und Nicholas Johnson, der ins leere Tor traf (60.), sicherten Wolfsburg in der Schlussphase den ersten Sieg im Halbfinale. Am Freitag hatten die Niedersachsen in Nürnberg 1:5 verloren. Spiel drei wird am Mittwoch (19.30 Uhr) wieder in Franken ausgetragen.

"Wir sind stark gestartet, haben uns dann ein wenig zurückgelehnt, sind am Ende aber noch mal zurückgekommen", sagte Matchwinner Aubin bei Telekom Eishockey. "Wir haben uns da ganz blöd angestellt", gab Nürnbergs Marco Pfleger zu: "Wir haben über weite Strecken gut gespielt. Wir müssen einfach so weitermachen."

Die Gastgeber führten vor 4221 Zuschauern durch Tore von Aubin (6.) und Gerrit Fauser (12./13.) bis zur 28. Minute scheinbar souverän mit 3:0. Doch die Nürnberger schafften durch drei Überzahltreffer den Ausgleich: Yasin Ehliz mit seinem fünften Play-off-Tor (28.), Philippe Dupuis (32.) und DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer mit seinem 305. Ligatreffer (42.) ließen die Gäste vom zweiten Sieg träumen. In den letzten beiden Minuten setzten sich aber doch die Grizzlys durch.