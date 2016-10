DEL: Herbe Heimpleite für Spitzenreiter Köln

erschienen am 23.10.2016



Den Kölner Haien droht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) der Verlust der Tabellenspitze. Der achtmalige Meister kassierte am 13. Spieltag beim 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) gegen den ERC Ingolstadt die zweite Heimniederlage in Folge und kann im Laufe des Nachmittags von Meister Red Bull München, den Grizzlys Wolfsburg und den Adlern Mannheim von der Spitze verdrängt werden.

Die Schwenninger Wild Wings haben ihren freien Fall nicht gestoppt. Das Team aus dem Schwarzwald kassierte beim 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Krefeld Pinguine bereits die fünfte Niederlage hintereinander. Die Seidenstädter setzten sich dagegen mit ihrem vierten Sieg aus den vergangenen sechs Spielen im Mittelfeld fest.

Vor 10.024 Zuschauern in Köln hatten die Gastgeber zwar ein klares Chancenübergewicht, scheiterten aber immer wieder am glänzend aufgelegten Nationaltorwart Timo Pielmeier. Für den effizienteren Meister von 2014 trafen Petr Pohl (3.), Jean-Francois Jacques (30.), Petr Taticek (40.), Danny Irmen (44.) und Thomas Greilinger (60.). Patrick Hager (39.) gelang für die Haie nur der zwischenzeitliche Anschluss.