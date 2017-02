DEL: Ingolstadt holt Torhüter Larsson

erschienen am 15.02.2017



Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat kurz vor dem Ende der Transferperiode einen dritten Torhüter verpflichtet. Der 31 Jahre alte Schwede Daniel Larsson war zuletzt vereinslos und soll vorbehaltlich des bestandenen Medizinchecks am Samstag erstmals beim Tabellensiebten trainieren. Die Nummer eins in Ingolstadt ist Nationaltorhüter Timo Pielmeier, sein bislang einziger Ersatzmann ist Marco Eisenhut.