DEL: Iserlohn holt Ex-Hamburger Schmidt - Sieben Spieler gehen

erschienen am 03.03.2017



Die Iserlohn Roosters haben für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Deutsch-Kanadier Kevin Schmidt verpflichtet. Der 31-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten Dornbirn Bulldogs an den Seilersee. "Er gilt als sehr solider Verteidiger mit offensiven Qualitäten und einem hervorragenden Charakter", sagte Manager Karsten Mende. Schmidt spielte bereits von 2011 bis 2016 für die Hamburg Freezers in der DEL.

Ihre Verträge verlängerten der schwedische Verteidiger Johan Larsson und das Eigengewächs Dieter Orendorz um jeweils ein Jahr. Dagegen trennten sich die Roosters nach dem Vorrundenaus von den Verteidigern Hannu Pikkarainen und Michel Périard sowie den Stürmern Greg Rallo, Brad Ross und Boris Blank. Zudem verlassen Torhüter Chet Pickard und Angreifer Louie Caporusso den Klub.