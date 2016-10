DEL: Kettemer und Mauer fehlen Meister MÃ¼nchen

DEL: Kettemer und Mauer fehlen Meister München

erschienen am 05.10.2016



Meister Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wochenlang ohne Verteidiger Florian Kettemer (30) und Angreifer Frank Mauer (28) auskommen. Beide haben Beinverletzungen erlitten und stehen frühestens im ersten Heimspiel nach dem Deutschland-Cup (4. bis 6. November) gegen die Iserlohn Roosters wieder zur Verfügung. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit.

"Leider gehören Verletzungen zum Sport dazu. Frank und ich absolvieren die Reha gemeinsam und setzen alles daran, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen", sagte Kettemer.