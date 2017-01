DEL: Kölner Haie beenden Münchens Heimserie

erschienen am 01.01.2017



Die Heimserie von Spitzenreiter Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gerissen. Am 24. Spieltag verlor der Titelverteidiger nach zuvor zehn Heimerfolgen nacheinander gegen die Kölner Haie mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). München bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer, die Kölner belegen den fünften Rang.

Patrick Hager (7.) brachte die Haie, die sich vom 0:6-Patzer bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven am vergangenen Freitag gut erholt zeigten, in Führung. Den Ausgleich durch Mads Christensen (44.) konterte Kölns Corey Potter knapp vier Minuten später (48.).