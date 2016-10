DEL: KÃ¶lner Haie verlieren Gipfeltreffen gegen Wolfsburg

DEL: Kölner Haie verlieren Gipfeltreffen gegen Wolfsburg

erschienen am 16.10.2016



Der Vorsprung der Kölner Haie an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Der achtmalige Meister unterlag im Spitzenspiel gegen Verfolger Grizzlys Wolfsburg am zehnten Spieltag daheim mit 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) und kassierte damit die zweite Saisonniederlage. Für die Niedersachsen war es dagegen der fünfte Erfolg aus den vergangenen sechs Partien.

Hinter Köln (21 Punkte) und Wolfsburg (20) behauptete Red Bull München (18) mit einem 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen im oberbayerischen Duell gegen den ERC Ingolstadt den dritten Platz. Der Meister liegt nun gleichauf mit den Adlern Mannheim, die sich bei den Nürnberg Ice Tigers mit 6:5 (1:2, 3:3, 1:0, 1:0) nach Verlängerung durchsetzten. Im Westen unterlagen die Krefeld Pinguine im sogenannten Straßenbahnderby der Düsseldorfer EG mit 2:3 (1:0, 1:2, 1:0, 0:1) und verpassten den dritten Sieg in Serie.

DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin kommt derweil weiter nicht in Fahrt. Der siebenmalige Champion unterlag bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) und fuhr bereits zum fünften Mal in dieser Saison als Verlierer vom Eis. Die Iserlohn Roosters rollen das Feld dagegen nach einem 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)-Auswärtserfolg bei den Schwenninger Wild Wings und dem vierten Sieg aus fünf Spielen weiter von hinten auf. Die Rote Laterne gaben die Augsburger Panther nach einem 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) im direkten Duell an die Straubing Tigers weiter.

Drei Gegentreffer zwischen der 29. und 32. Minute brachten die Kölner vor 9173 Zuschauern entscheidend ins Hintertreffen, Corey Potter (38.) und Ryan Jones (40.) konnten nur noch verkürzen.