DEL: Krefeld holt Freiburger Linsenmaier

erschienen am 07.04.2017



Die Krefeld Pinguine haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Stürmer Nikolas Linsenmaier vom Zweitligisten EHC Freiburg verpflichtet. Der 23-Jährige brachte es in 105 Spiele in der DEL2 auf 40 Tore und 66 Vorlagen. "Nikolas ist ein talentierter Mittelstürmer, der bislang in jeder Liga überzeugen konnte", sagte Trainer Rick Adduono.